Передача боевого опыта Специальной военной операции от российских специалистов белорусским военным стала одним из важнейших моментов современного военно-технического сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства России и Белоруссии, заявил NEWS.ru военный эксперт, член-корреспондент академии военных наук Александр Бартош. По его словам, кроме того в рамках обеспечения безопасности Союзного государства Москва поставляет Минску современные комплексы ПВО и ПРО.
Россия оказывает белорусам содействие в подготовке их военнослужащих ведению современных боевых действий с учетом опыта Специальной военной операции. Это бесценный опыт, и это сейчас одно из важнейших направлений нашего сотрудничества, — сказал Бартош.
Он также отметил, что в рамках обеспечения безопасности Союзного государства Москва поставляет Минску современные комплексы ПВО и ПРО и проводит подготовку белорусских экипажей для этих систем. В обмен Белоруссия поставляет нам колесные шасси для наших стратегических и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также помогает нам в разработке и производстве систем радио-электронной борьбы.
У белорусов очень хорошо развита радио-электронная промышленность, что позволяет им сотрудничать с нами в целом ряде чувствительных и даже сверхзначимых для укрепления обороноспособности нашего Союзного государства отраслях. Это системы и ПВО, и ПРО, радио-электронной борьбы, защищенной связи и так далее, — пояснил Бартош.
Напомним, с 1 по 6 сентября в Белоруссии прошли учения ОДКБ «Боевое братство — 2023», в которых приняли участие около полутора тысяч человек и до 500 единиц техники.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Совете безопасности республики, заявил, что его страна готова восстановить добрые отношения с соседними государствами и в качестве подтверждения добрых намерений приглашает польских наблюдателей на военные учения ОДКБ «Боевое братство — 2023». Однако, по его словам, на соответствующие посылы Минска соседние страны отвечают угрозами и обвинениями.