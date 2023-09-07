Военэксперт оценил передачу боевого опыта СВО белорусам Военэксперт Бартош объяснил важность передачи военного опыта Минску

Передача боевого опыта Специальной военной операции от российских специалистов белорусским военным стала одним из важнейших моментов современного военно-технического сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства России и Белоруссии, заявил NEWS.ru военный эксперт, член-корреспондент академии военных наук Александр Бартош. По его словам, кроме того в рамках обеспечения безопасности Союзного государства Москва поставляет Минску современные комплексы ПВО и ПРО.

Россия оказывает белорусам содействие в подготовке их военнослужащих ведению современных боевых действий с учетом опыта Специальной военной операции. Это бесценный опыт, и это сейчас одно из важнейших направлений нашего сотрудничества, — сказал Бартош.

Он также отметил, что в рамках обеспечения безопасности Союзного государства Москва поставляет Минску современные комплексы ПВО и ПРО и проводит подготовку белорусских экипажей для этих систем. В обмен Белоруссия поставляет нам колесные шасси для наших стратегических и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также помогает нам в разработке и производстве систем радио-электронной борьбы.

У белорусов очень хорошо развита радио-электронная промышленность, что позволяет им сотрудничать с нами в целом ряде чувствительных и даже сверхзначимых для укрепления обороноспособности нашего Союзного государства отраслях. Это системы и ПВО, и ПРО, радио-электронной борьбы, защищенной связи и так далее, — пояснил Бартош.

Напомним, с 1 по 6 сентября в Белоруссии прошли учения ОДКБ «Боевое братство — 2023», в которых приняли участие около полутора тысяч человек и до 500 единиц техники.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Совете безопасности республики, заявил, что его страна готова восстановить добрые отношения с соседними государствами и в качестве подтверждения добрых намерений приглашает польских наблюдателей на военные учения ОДКБ «Боевое братство — 2023». Однако, по его словам, на соответствующие посылы Минска соседние страны отвечают угрозами и обвинениями.