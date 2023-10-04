В ГД заступились за Волочкову после обвинений в осквернении памятника ВОВ Депутат Шолохов заступился за Волочкову после обвинений в осквернении памятника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Не стоит сажать Анастасию Волочкову в тюрьму за то, что она задрала ногу на памятник Великой Отечественной войны, таким мнением с NEWS.ru поделился первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он считает, что балерине нужно сделать предупреждение, ведь всегда лучше объяснить, что человек сделал не так, чем заключать под стражу.

С одной стороны, в поступке Волочковой нет ничего такого, а с другой — это как раз то окно Овертона, о которых все говорят. Не думаю, что это заслуживает такого наказания, хотя хвалить балерину за то, что она задрала ногу на памятник, не стоит. Все прекрасно понимают, что в тюрьму Волочкову никто не посадит. Если человек понимает критику, нормально воспринимает ее, то, конечно, всегда лучше объяснить, что он сделал не так, чем на три года посадить в тюрьму. Если такой исход предположить, вряд ли после нескольких лет под стражей она выйдет в лучшей кондиции, — уверен Шолохов.

Парламентарий отметил, что Анастасии Волочковой нужно сделать предупреждение, чтобы подобного не повторялось в будущем.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что балерине Анастасии Волочковой не грозит наказание за фотографию с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, потому что эта публикация не тянет на осквернение символов воинской славы РФ. Он также рассказал о влиятельных покровителях экс-солистки Большого театра в силовых структурах. Именно по этой причине, по мнению Жорина, Волочкову никто трогать не будет.