В ГД задумались о религиозных противоречиях из-за случая в столичном метро Депутат Леонов: нужно проработать пути урегулирования религиозных конфликтов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вопрос об урегулировании конфликтов на религиозной почве должен быть детально проработан, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов. Таким образом он прокомментировал инцидент в московском метро, где пассажир сделал замечание девушке, одетой в никаб — традиционный женский головной убор, полностью закрывающий лицо.

Инцидент в метро Москвы произошел в минувшую пятницу, 1 сентября. Мужчина оказался недоволен тем, что две пассажирки были одеты в никаб. Он потребовал, чтобы они носили «нормальную одежду». Однако другие пассажиры не согласились с его заявлением и принялись защищать девушек. В ответ на это, недовольный мужчина обвинил их в «толерантности». Леонов призвал сотрудников полиции подробно изучить этот случай и дать ему соответствующую оценку.

В данной ситуации должна разобраться полиция, если этот мужчина как-то нарушил закон, применил насилие, то должен быть наказан, в ином случае уголовное наказание — это перебор, тут уже возникает вопрос этики и морали, — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что в России каждый человек имеет право одеваться так, как он хочет, если это не нарушает морально-этические нормы. Также он заявил, что для избежания таких конфликтов в будущем необходимо проработать пути их урегулирования.

Я думаю, что следует задуматься всерьез о том, как нам избежать подобных конфликтов на религиозной почве в будущем и проработать возможные пути урегулирования. Но самое главное, повторюсь, нужно соблюдать закон. Если этот мужчина его не нарушил, наказания быть не должно, — отметил Леонов.

Как сообщалось ранее, с начала нового учебного года во Франции вступает в силу закон о запрете на ношение мусульманской одежды в учебных заведениях. Ученики, пришедшие в такой одежде, не будут допущены к урокам. Это решение вызвало недовольство у французских мусульман. Поддержку им выразили представители левых политических партий.