В ГД призвали власти Сочи срочно ликвидировать последствия сильного шторма Депутат Матвеев: власти Сочи должны подключиться к ликвидации последствий шторма

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Последствия шторма в Сочи

Стихийные бедствия такого масштаба, который виден в Сочи, являются труднопрогнозируемым явлением, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Однако другой проблемой является своевременное решение возникающих задач, отметил он. По словам депутата, властям города необходимо «подключиться» к ситуации и начать делать все необходимое.

Другое дело — та скорость принятия решений, которая у местных и федеральных властей должна быть более своевременной. Я рассчитываю, что МЧС и другие федеральные структуры подключатся к ситуации и сделают все необходимое. Будем надеяться, что местные власти не отвечают по причине фактической работы, а не потому, что им нечего сказать, — отметил Матвеев.

Кроме того, депутат подчеркнул, что власти приморских городов должны быть потенциально готовы к такого рода происшествиям. Он добавил, что шторм в Сочи оценивается как сильнейший за последние сто лет.

Ранее в Сочи из-за шторма рухнул трехэтажный дом. Обрушение произошло в микрорайоне Лоо после того, как землю под зданием подмыло водой. Всех жителей эвакуировали заранее, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.