В ГД придумали новое прозвище Кержакову после его слов об отъезде из России Депутат Журавлев: прозвище Кержакова «бил, бью и буду бить» нужно заменить на «боялся, боюсь и буду бояться»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Кержаков

Прозвище одного из лучших бомбардиров сборной России по футболу Александра Кержакова «бил, бью и буду бить» следует заменить на «боялся, боюсь и буду бояться» после его слов о причинах отъезда из РФ, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Таким образом парламентарий отреагировал на слова спортсмена по поводу решения экс-форварда покинуть РФ из-за страха после начала частичной мобилизации.

Известное прозвище Александра Кержакова — ББББ — аббревиатура его же фразы «Бил, бью и буду бить», следует расшифровывать, как «Боялся, боюсь и буду бояться». Причем, это его отношение к России, вырастившей из него спортсмена, бесплатно обучая в детско-юношеских спортивных школах, привлекая к международным турнирам, давая возможность представлять на них страну. Футболист, который когда-то был лучшим бомбардиром российского чемпионата и в нашей стране, кажется, добился всего, всегда рвался на Запад, — заявил Журавлев.

По мнению депутата, карьера Кержакова на Западе — ни в испанской «Севилье», ни в швейцарском «Цюрихе» — не заладилась. По словам собеседника, в последнее время спортсмен «привлекал к себе внимание исключительно скандалами в личной жизни — первая жена, вторая, третья, и со всеми сложные отношения, которые почему-то обсуждались на весь свет».

Кержаков сообщил в интервью, что покинул Россию вместе со своей семьей сразу после объявления о мобилизации. По его словам, ему стало страшно из-за всего происходящего. Сейчас 40-летний спортсмен находится в Дубае.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее заявил NEWS.ru, что Кержаков может выбирать, где ему жить, так как имеет право на собственное мнение. Однако бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили сказал, что не может думать за других людей, но родину свою надо любить.