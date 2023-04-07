Губерниев отреагировал на откровения Кержакова об отъезде из России Губерниев заявил, что уехавший из России Кержаков вправе выбирать, где ему жить

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков может выбирать, где ему жить, так как имеет право на собственное мнение, заявил в разговоре с NEWS.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Так он прокомментировал отъезд бывшего игрока «Зенита» из страны. Губерниев добавил, что относится к спортсмену с уважением и желает ему удачи.

Это его позиция, и он имеет на нее право. И то, что он уехал, это тоже его право. Я к нему отношусь с глубокой симпатией. Вообще, каждый человек имеет право на собственное мнение и имеет право выбирать, где ему жить. Я только могу пожелать ему удачи и здоровья. Он хороший парень, прекрасный футболист и человек, — заявил Губерниев.

Кержаков ранее сообщил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, что покинул Россию вместе со своей семьей сразу после объявления о мобилизации. По его словам, ему стало страшно из-за всего происходящего. Сейчас 40-летний спортсмен находится в Дубае.

Ранее нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube о любви к России и заявил, что полностью поддерживает президента Владимира Путина. Футболист отметил, что хотел играть в Англии, но теперь не поедет в эту страну, даже если позовут, потому что «они показали свое отношение к нам».

По его мнению, история рассудит, кто прав, а кто виноват, но он до конца будет верить, что «мы — за правое дело».