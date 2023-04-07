Экс-бомбардир сборной России по футболу объяснил отъезд из страны Футболист Александр Кержаков заявил, что уехал из России из-за страха

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Кержаков

Бывший бомбардир сборной России по футболу Александр Кержаков признался, что покинул Россию вместе со своей семьей сразу после объявления о мобилизации, об этом спортсмен рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. По его словам, ему стало страшно из-за всего происходящего. Сейчас 40-летний спортсмен находится в Дубае.

После практически каждого интервью, когда меня спрашивали, какое мое самое главное желание, которое я хотел загадать, я отвечал: «Чтобы не было войны». Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас проиcходит, — сказал он.

Футболист подчеркнул, что не называет свой отъезд иммиграцией, поскольку у него не было планов «откреститься от родины», было лишь желание «уехать в данный промежуток времени».

Кержаков покинул Россию вместе с семьей осенью 2022 года. После карьеры игрока он перешел на тренерскую работу. До последнего момента он тренировал кипрскую «Кармиотиссу».

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