Артем Дзюба: я люблю свою страну и полностью поддерживаю Владимира Путина

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube о любви к России и заявил, что полностью поддерживает президента Владимира Путина. Футболист отметил, что хотел играть в Англии, но теперь не поедет, даже если позовут, потому что «они показали свое отношение к нам».

Я верю в свою страну. Я патриот своей страны, я люблю ее. История все рассудит в дальнейшем. Сейчас я полностью за своего президента, за Путина, даже это не скрываю. Я за свою страну, верю, что все будет хорошо, — сказал Дзюба.

Экс-капитан сборной России добавил, что история рассудит, кто прав, а кто виноват, но он до конца будет верить, что «мы — за правое дело».

Помимо этого, Дзюба коснулся темы семьи, выразив гордость за страну и в этой сфере.

Я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, есть папа и мама. Горжусь этим очень сильно, что у нас есть это и всегда будет — в нашей стране мужчина с женщиной. Родители — папа и мама. Ценности — семья и любовь к детям. Не хочу углубляться, но то, что массово происходит в мире, мне очень не нравится, — высказался спортсмен.

8 февраля Дзюба стал игроком московского «Локомотива». 34-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2022/23. Зарплата, по данным журналиста Ивана Карпова, составила 2,5 млн рублей в месяц.

Перед этим Дзюба играл за турецкий клуб «Адана Демирспор». 6 ноября стало известно, что форвард расторг с ним контракт. Соглашение было рассчитано до 30 июня 2023 года. В составе турецкого клуба экс-игрок сборной России провел лишь пять матчей, забив один гол.