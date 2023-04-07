Родину свою надо любить, сказал NEWS.ru бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили, высказывая свое мнение об отъезде лучшего бомбардира национальной сборной Александра Кержакова из России. Последний в интервью с Нобелем Арустамяном заметил, что покинул страну из-за страха. Кавазашивили же подчеркнул, что не может думать за других людей, но признался, что Россия для него лично уже давно стала продолжением родительской парадигмы.
Уехал и уехал, я не могу думать за других людей. Но родину свою любить надо. Я вот абсолютно обрусевший грузин и к обычной парадигме «мама-папа» у меня прибавилась еще и Россия. Поедем за нее воевать, если что, — сказал Кавазашвили.
Кержаков сообщил в интервью, что покинул Россию вместе со своей семьей сразу после объявления о мобилизации. По его словам, ему стало страшно из-за всего происходящего. Сейчас 40-летний спортсмен находится в Дубае.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Александр Кержаков может выбирать, где ему жить, так как имеет право на собственное мнение. Губерниев добавил, что относится к спортсмену с уважением и желает ему удачи.
До этого нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube о любви к России и заявил, что полностью поддерживает президента Владимира Путина.