«Родину любить надо»: Кавазашвили пристыдил Кержакова за отъезд из России Экс-вратарь сборной СССР прокомментировал отъезд Кержакова и призвал любить Родину

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Российский футболист Александр Кержаков

Родину свою надо любить, сказал NEWS.ru бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили, высказывая свое мнение об отъезде лучшего бомбардира национальной сборной Александра Кержакова из России. Последний в интервью с Нобелем Арустамяном заметил, что покинул страну из-за страха. Кавазашивили же подчеркнул, что не может думать за других людей, но признался, что Россия для него лично уже давно стала продолжением родительской парадигмы.

Уехал и уехал, я не могу думать за других людей. Но родину свою любить надо. Я вот абсолютно обрусевший грузин и к обычной парадигме «мама-папа» у меня прибавилась еще и Россия. Поедем за нее воевать, если что, — сказал Кавазашвили.

Кержаков сообщил в интервью, что покинул Россию вместе со своей семьей сразу после объявления о мобилизации. По его словам, ему стало страшно из-за всего происходящего. Сейчас 40-летний спортсмен находится в Дубае.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Александр Кержаков может выбирать, где ему жить, так как имеет право на собственное мнение. Губерниев добавил, что относится к спортсмену с уважением и желает ему удачи.

До этого нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube о любви к России и заявил, что полностью поддерживает президента Владимира Путина.