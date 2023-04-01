В ГД предостерегли водителей и мотолюбителей от «смертельного ребячества» Депутат Госдумы Толмачев предостерег водителей и мотолюбителей от лихачества на дорогах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники мотопарада, приуроченного к открытию мотоциклетного сезона

После схода последнего снега на дороги вернутся мотоциклисты, а значит, и конфликт между ними и автолюбителями, заявил член Комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев в разговоре с NEWS.ru. Депутат настоял на том, чтобы обе стороны воздержались от «опасного ребячества» в виде лихачества.

Не секрет, что эти «касты» конкурируют на дороге, одни любят «поприжать» других или «красиво подрезать». Смертельно опасное ребячество. Высокие скорости, мертвые зоны обзора, стремление мотоциклистов наконец вырваться после зимы на простор и свободу могут положить конец поездкам навсегда — если не соблюдать безопасность, — сказал Толмачев.

Парламентарий призвал автомобилистов быть более внимательными и уважительными, поскольку их защищает кузов машины, в то время как мотоциклисты по сравнению с ними оказываются беззащитны. Тем же, кто находится за рулем «железного коня», депутат напомнил о шлемах, которые могут спасти жизнь.

Качественная и, главное, надетая на мотоциклиста (а не оставленная в шкафу или гараже) защита — это шанс на то, что поездка не станет последней. Погода, выбоины в асфальте, которые не видны на скоростях «низко летящих» мотоциклистов могут выбить из седла любого ездока, — отметил депутат.

14 февраля в Абинске Краснодарского края произошла смертельная авария с участием мотоциклиста, у которого не было прав. 18-летний байкер на высокой скорости врезался в легковой автомобиль. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.