В ГД предложили создать институт омбудсмена по правам ветеранов и инвалидов В Госдуму внесен проект о создании института омбудсменов по правам ветеранов и инвалидов

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Депутаты фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева и Вадим Деньгин внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий создание института омбудсменов по защите прав инвалидов и ветеранов. Замглавы Либерально-демократической партии Ярослав Нилов в своем Telegram-канале уточнил, что инициатива предполагает введение двух новых должностей: правозащитника по правам инвалидов и ветеранов в субъекте РФ и при президенте.

Проектом федерального закона «Об уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов в РФ» предусматривается введение должности уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов и ветеранов, а также должности уполномоченного по защите прав инвалидов и ветеранов в субъекте РФ, определение их правового положения, основных задач и компетенции, — сказано в пояснительной записке.

Нилов пояснил, что омбудсмен будет рассматривать жалобы инвалидов и ветеранов, запрашивать нужные документы и сведения, участвовать в судебных разбирательствах, посещать исправительные учреждения без специального разрешения, а также создавать экспертные группы и советы.

Если ветеранов ВОВ остается все меньше, то ветеранов боевых действий скоро станет намного больше. Об их поддержке нужно думать уже сейчас, — пояснил Нилов.

Ранее учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев сообщил, что добровольцы, участвующие в специальной военной операции на Украине, получат статус ветерана боевых действий. Таким образом в федеральном законодательстве будет устранен ранее наблюдавшийся там пробел.