Стало известно о новых льготах для участвующих в СВО добровольцев Юрист Жердев: добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий

Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Добровольцы, участвующие в специальной военной операции на Украине, получат статус ветерана боевых действий. Таким образом в федеральном законодательстве будет устранен ранее наблюдавшийся там пробел. Об этом газете «Известия» сообщил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев. По его словам, ранее на представителей так называемых добровольческих формирований не распространялись льготы и меры социальной защиты, полагающиеся военнослужащим-контрактникам или мобилизованным гражданам.

Теперь добровольцы и члены их семей смогут пользоваться льготами и мерами соцподдержки, которые есть у остальных военнослужащих и их родственников. Это справедливо.<...> Ни они, ни их семьи не должны страдать из-за того, что оказались в рядах армии раньше, чем была объявлена частичная мобилизация, — заявил Жердев.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября подписал изменения в федеральный закон «О ветеранах». Отныне он устанавливает статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции. В этой связи добровольцы и члены их семей смогут пользоваться льготами и мерами соцподдержки наряду с военнослужащими РФ.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.