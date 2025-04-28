В ГД ответили, как РФ отплатит КНДР за помощь в освобождении курской земли Депутат Шеремет заявил, что РФ поддержит КНДР в случае любой военной опасности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В случае любой военной опасности Россия окажет поддержку Северной Корее — одной из немногих стран, выполнивших договор о стратегическом партнерстве, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что РФ ответит взаимностью, поскольку КНДР оказала помощь в освобождении курской земли от ВСУ. Парламентарий также провел параллель между действиями Северной Кореи и исторической ролью Курской битвы, ставшей переломным моментом в борьбе с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.

Северная Корея — одна из немногих дружественных стран, которая не стала прикрываться нейтралитетом и выполнила договор о стратегическом партнерстве, тем самым поддержала Россию и внесла значимую лепту в дело непримиримой борьбы с нацистской нечестью, приближая долгожданную победу. Уверен, что в свою очередь наша страна всегда поддержит КНДР в случае любой угрозы и военной опасности. Слова Ким Чен Ына (лидер КНДР. — NEWS.ru) об исполнении священной миссии военнослужащими Северной Кореи прежде всего говорят о значимости Курской битвы, которая сродни Курской дуге 1943 года, надломившей хребет фашизма и вынудившей его к полномасштабному отступлению, — высказался Шеремет.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что для поддержки российских войск в борьбе с ВСУ в Курской области Ким Чен Ын направлял элитные подразделения северокорейского спецназа. По его словам, эти бойцы отличаются физической и моральной выучкой.

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко завил, что слова президента России Владимира Путина о солдатах КНДР в Курской области являются политически целесообразными в преддверии 9 Мая. По его словам, Северная Корея повысила свой международный статус.