В ДНР раскрыли, как разгром ВСУ в Авдеевке повлиял на жизнь дончан Ян Гагин: взятие Авдеевки положительно сказалось на жизни в Донецке

Фото: МО РФ

Жителям Донецка стало несколько проще после того, как военнослужащие Вооруженных сил России взяли под контроль город Авдеевка, заявил в беседе с NEWS.ru советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, из-за действий ВС РФ украинские войска вынуждены «растаскивать» свои вооружения по всей линии фронта.

На самом деле, после того как взяли Авдеевку и ушли немножко дальше, и не только в районе Авдеевки, по всей линии фронта, действительно в Донецке стало несколько тише. В любом случае город продолжают обстреливать, противник использует и ракетное вооружение, и артиллерию, чаще ракеты, потому что дальность у них больше, — отметил Гагин.

По его словам, при этом у ВСУ нет неисчерпаемых запасов вооружения и личного состава, поэтому они вынуждены перебрасывать свои подразделения с одного участка фронта на другой, после чего ослабленные участки занимают российские войска. В этой связи взятие Авдеевки, безусловно, положительно сказалось на жизни Донецка, подчеркнул собеседник.

Ранее Ян Гагин заявил, что граждане стран, которые поставляют вооружение Киеву, должны достучаться до своих властей, чтобы предотвратить снабжение ВСУ оружием, от которого гибнут мирные россияне. По его словам, удары по российской территории могут спровоцировать эскалацию конфликта и привести к третьей мировой войне.