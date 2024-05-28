В ДНР рассказали о попытке достучаться до граждан стран НАТО Гагин: граждане стран НАТО должны выступить против поставок вооружения Киеву

Фото: МО Украины

Граждане стран, которые поставляют вооружение Киеву, должны достучаться до своих властей, чтобы предотвратить снабжение ВСУ оружием, от которого гибнут мирные россияне, заявил NEWS.ru советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин на пресс-конференции, посвященной Международному дню защиты детей. По его словам, удары по российской территории могут спровоцировать эскалацию конфликта и привести к третьей мировой войне.

Как отметил Гагин, руководства стран-поставщиков знают, что от их оружия гибнут мирные люди, включая детей. Поэтому важно, чтобы обычные граждане выступили против передачи Киеву вооружений.

Ожидаю реакции от граждан этих стран. Потому что руководство этих стран прекрасно понимает последствия поставок: что будут гибнуть гражданские, будут разрушаться гражданские объекты, будут гибнуть дети. Они все это знают прекрасно, поэтому основным получателем информации будут граждане этих стран. Пусть они достучатся до своего руководства, что война ни к чему хорошему не приводит, — заключил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и ее финансирования. По его словам, решение об этом будет принято на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле. Кроме того, он призвал западных партнеров разрешить Киеву наносить удары по территории России полученным вооружением.

При этом власти Бельгии, Германии и Италии отказались давать ВСУ разрешение на атаки по РФ своим оружием. Там напомнили, что они не воюют с Москвой и не хотят спровоцировать эскалацию.