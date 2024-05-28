В Бельгии назвали условие передачи вооружений Украине Бельгия обязала Киев использовать переданное оружие только на территории Украины

Фото: МО Украины

Бельгия передает Украине вооружение с условием, что Киев будет использовать его только на территории собственной страны, заявил премьер-министр королевства Александр Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам подписания соглашения по безопасности. Как передает ТАСС, так он ответил на вопрос, сможет ли Киев использовать бельгийские истребители F-16 в воздушном пространстве России.

Все оружие, которое поставляет Бельгия Украине в рамках соглашения о безопасности, предназначено для применения украинцами на территории Украины, — сказал Де Кроо.

Ранее сообщалось, что власти Бельгии и Украины подписали соглашение по безопасности. Документ предусматривает выделение военной помощи Киеву в текущем году в размере €977 млн, а также поставку 30 истребителей F-16 до конца 2028 года.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что для достижения паритета с Воздушно-космическими силами России Украине необходимо примерно 120–130 истребителей F-16. Кроме того, украинский лидер сообщал, что на текущий момент у Украины лишь 25% от требуемого количества систем противовоздушной обороны. Он выразил надежду, что Запад вовремя поставит зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые можно будет использовать при защите позиций ВСУ в Харьковской области.