Украина подписала соглашение по безопасности со страной ЕС Премьер Бельгии Де Кроо: Брюссель и Киев подписали соглашение по безопасности

Власти Бельгии и Украины подписали соглашение по безопасности, сообщил премьер-министр Королевства Александер Де Кроо. Документ предусматривает выделение военной помощи Киеву в текущем году в размере €977 млн, а также поставку 30 истребителей F-16 до конца 2028 года, передает ТАСС.

Бельгия и Украина подписали соглашение о безопасности, оно предусматривает выделение не менее €977 млн военной помощи Украине, — сказал глава бельгийского правительства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, сколько истребителей F-16 необходимо для достижения паритета с российской армией. По его словам, речь идет о порядка 120–130 военных самолетах. Также Зеленский заявил, что в настоящий момент у Украины только 25% от требуемого количества систем противовоздушной обороны. Он выразил надежду, что Запад вовремя поставит зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые можно будет использовать при защите позиций ВСУ в Харьковской области.

До этого стало известно, что украинская авиация переняла опыт ВВС США, полученный в ходе конфликта во Вьетнаме. Как пишет Business Insider, пилоты ВСУ намеренно входят в зону, где их могут обнаружить радары. Затем по координатам радаров наносятся удары западными ракетами HARM класса «воздух — земля», которые способны отслеживать местоположение цели даже после отключения работы станций.