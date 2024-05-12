Стало известно, какую тактику США переняла украинская авиация BI: украинские ВВС используют тактику авиации США времен войны во Вьетнаме

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Украинская авиация стала применять тактику США во Вьетнаме, когда пилоты позволяют радарам ПВО противника обнаружить себя, а после наносится ракетный удар по локации, откуда исходит сигнал, пишет Business Insider (BI). Аналитики пришли к такому выводу после изучения видеозаписей с поля боя.

Отмечается, что радиолокационные волны позволяют отследить местоположение радара, чтобы нанести по обнаруженным координатам удар дальнобойными ракетами HARM класса «воздух — земля». Последние поставляются на Украину с лета 2022 года и позволяют поражать цели на расстоянии в 150 км. Отличительной чертой таких ракет, как уточняет издание, стала возможность поражения радаров даже после их отключения.

Впервые данная тактика, которую также называют «дикая ласка», была применена американскими военными во Вьетнаме, затем она применялась в Ливии и Ираке. Как подчеркнул аналитик Фредерик Мертенс, Киев перенял опыт западной военной мысли. Косвенным подтверждением применения данной стратегии также являются регулярные сообщения Минобороны РФ о перехвате радиолокационных ракет, включая HARM.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в Киеве рассчитывают на первые поставки истребителей F-16 в июне — июле. Поставить Киеву эти истребители обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.