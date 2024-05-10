Reuters: Украина получит первые истребители F-16 в июне-июле

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина рассчитывает получить первые F-16 американского производства в июне-июле, сообщил Reuters высокопоставленный источник в Киеве. При этом он не уточнил, какая именно страна передаст истребители украинским властям.

Поставить Киеву эти истребители обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия, напоминает агентство. В статье отмечается, что Украина два года добивалась получения F-16.

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что некоторые украинские пилоты уже завершают обучение управлению этими боевыми самолетами. По его словам, пилоты и наземный персонал в течение нескольких месяцев перенимали опыт западных партнеров.

Ранее командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16. Устройство предназначено для подготовки украинских летчиков.

При этом председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун заявлял, что страны коллективного Запада передадут Украине не только истребители-бомбардировщики F-16, но и весь комплект вооружений к ним. По его данным, пять групп украинских летчиков проходят обучение на американских истребителях в Британии, Дании, США и Франции.