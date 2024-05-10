Чехия сделала подарок авиации ВСУ «Страна.ua»: Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16

Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16, сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук. Как передает «Страна.ua», устройство предназначено для подготовки украинских летчиков, сейчас его тестируют и готовят к эксплуатации.

Кроме самих F-16, нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников присоединяться к этой инициативе, — сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что страны коллективного Запада передадут Украине не только истребители-бомбардировщики F-16, но и весь комплект вооружений к ним. По его данным, пять групп украинских летчиков сейчас проходят обучение на американских истребителях F-16 в Великобритании, Дании, США и Франции.

Военный эксперт Александр Шарковский ранее предположил, что украинские пилоты, прошедшие обучение на американских истребителях F-16, начнут летать на боевые задания с аэродромов в Польше и Румынии. Он не исключил, что в кабинах F-16 окажутся не граждане Украины, а ветераны боевых действий в Ираке из США.

При этом МИД РФ сообщило, что любые истребители F-16, которые появятся на Украине, Россия будет считать носителями ядерного оружия. Отправка такого вооружения Киеву будет восприниматься как провокация со стороны США и НАТО, ведь именно самолеты этого типа Альянс долгие годы использовал в «совместных ядерных миссиях», подчеркнули в министерстве.