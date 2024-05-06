Россия обозначила реакцию на появление F-16 у ВСУ МИД России: любые F-16 на Украине РФ будет считать носителями ядерного оружия

Фото: defense.gov

Истребители f-16

Любые истребители F-16, которые появятся на Украине, Россия будет считать носителями ядерного оружия, заявил МИД РФ. Отправка такого вооружения Киеву будет восприниматься как провокация со стороны США и НАТО, ведь именно самолеты этого типа Альянс долгие годы использовал в «совместных ядерных миссиях», подчеркнули в министерстве.

В ближайшее время ожидается появление на украинском ТВД (театре военных действий. — NEWS.ru) многофункциональных самолётов F-16 американского производства. <...> Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию, — предупредили в МИД России.

В связи с этим российская сторона обратила внимание на заявления руководства Польши о необходимости разместить в ней американское ядерное оружие. Коснулся российский МИД и позиции президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину военных.

Агрессивное стремление НАТО подорвать безопасность РФ набирает обороты, утверждают в министерстве. Альянсу и Украине следует понимать, что их шаги подводят ситуацию к накоплению взрывоопасной «критической массы», предупредил МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад провоцирует беспрецедентный виток напряженности на Украине и это требует ответных мер от России. Так он объяснил подготовку Вооруженных сил к предстоящим ядерным учениям.