«Тварь в зеленом»: Медведев предрек Зеленскому судьбу Гитлера Медведев предрек Зеленскому смерть в результате самоубийства

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что смерть президента Украины Владимира Зеленского может произойти в результате самоубийства. Политик таким образом ответил лидеру соседней страны на пожелания смерти руководству России.

Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причем не от своих рук. Кто как умрет, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук, — написал Медведев.

Зампред СБ РФ отметил, что Зеленский может «окочуриться», совершив «трусливый» суицид.

Как [Адольф] Гитлер, наглотавшись собачьего яда, — предположил Медведев.

Ранее украинский президент в интервью BBC заявил, что «те, кто в Кремле, плохо кончат».

До этого, после атаки дронов на Кремль, Медведев заявил, что у России не осталось других вариантов, кроме «физического устранения» Зеленского и его окружения. Зампред СБ отметил, что лидер Украины не нужен даже для подписания акта о безоговорочной капитуляции. Медведев сказал, что Гитлер его тоже не подписывал, поэтому «всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента».