Путешествующих по России будут предупреждать о рисках для здоровья В Госдуме рассмотрят законопроект об оформлении дополнительной страховки туристам

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В Госдуму планируется внести на рассмотрение законопроект, который обяжет туроператоров предупреждать о рисках для здоровья во время поездок по России и предлагать путешественникам оформить дополнительную страховку. Один из инициаторов законопроекта, член комитета Андрей Марков, пояснил «Парламентской газете», что не все услуги входят в ОМС, а туристы уверены, что во время путешествий по России к ним смогут в любой момент приехать спасатели и медики.

В прошлом году я ездил на Дальний Восток и застраховал всю семью из четырех человек от укуса клеща. Вышло чуть больше двух тысяч рублей на всех на год. А вот если бы страховки не было и кого-то укусил зараженный клещ, нужно было бы заплатить огромную сумму за профилактику и лечение, так как это не входит в ОМС, — пояснил Марков.

Туроператоров обяжут заранее предупреждать об услуге, чтобы не возникло ситуации, когда путешественник даже не знает, что оформил страховку. В день туристу будет необходимо заплатить от 20 до 60 рублей, в зависимости от рисков поездки. Марков пояснил, что в страховку будет входить медицинская помощь, в том числе в частных клиниках, помощь с приездом родственников, сопровождение оставшегося без присмотра ребенка и эвакуация пострадавшего. При трагичном исходе несчастного случая страховка также должна покрыть транспортировку тела.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов пояснил, что минимальная сумма, которую сможет покрыть страховка, составит 300 тысяч рублей. Законопроект уже согласовали в Центробанке РФ, сейчас он находится на рассмотрении фракции «Единая Россия».

Вирусолог Николай Малышев ранее порекомендовал привиться перед летним сезоном от укуса клещей. Туристам, которые собираются в тропические страны, следует поставить вакцину от гепатита А. Он пояснил, что многое также зависит от конкретной страны, куда собирается путешественник.