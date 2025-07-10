«Торможения нет, есть пауза»: Рябков о проработке повестки контактов с США

«Торможения нет, есть пауза»: Рябков о проработке повестки контактов с США Рябков: в проработке повестки переговоров РФ и США наблюдается техническая пауза

Торможения в проработке двусторонней повестки переговоров России и США нет, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет лишь о технической паузе.

Я могу сказать, что торможения в продвижении с США по двусторонней повестке дня нет, есть техническая пауза, — сказал он.

Рябков подчеркнул, что Россия и США в скором времени могут определиться со сроками нового раунда двусторонних переговоров. В ходе диалога стороны продолжат обсуждать раздражители в отношениях Москвы и Вашингтона, пояснил он.

Кроме того, замглавы МИД РФ назвал возможными новые обмены заключенными с США. По его словам, диалог по этой теме между Москвой и Вашингтоном продолжается, но точной информации пока нет.

При этом отклик Вашингтона на предложение Москвы восстановить прямые полеты на данный момент минимальный, заявил замминистра иностранных дел России. Однако, по его словам, тема не отложена в долгий ящик.

Рябков добавил, что Россия будет добиваться возвращения дипсобственности в США. Он отметил, что по этой теме не хватает конструктивного отклика от Вашингтона.