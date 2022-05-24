Володин посчитал, сколько денег США и ЕС дойдет до Украины Спикер ГД Володин подсчитал, что до Украины дойдет только 15% денег США и Евросоюза

Вячеслав Володин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Из $40 млрд, предоставленных США в качестве помощи Украине, до самой страны дойдет только 15%, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, большую часть этих средств направят на финансирование вооруженных сил самих стран коллективного Запада. При этом он подчеркнул, что украинцам придется расплачиваться за всю сумму целиком.

Вашингтон и Брюссель не собираются реально помогать Украине, решать ее проблемы в экономике и социальной сфере. Она нужна им для борьбы до последнего украинца против нашей страны, — написал Володин.

Спикер парламента объяснил, что порядка 35% от этой суммы пойдет на финансирование армии самих США, около 45% направят на вооружение других западных стран и почти 5% выделят на помощь беженцам. В итоге на нужды Украины будет потрачено только около 15% из $40 млрд, заключил Володин.

По его мнению, в США понимают, что Киев не способен самостоятельно обслуживать долг в будущем, поэтому из Украины вывозят последние ресурсы, включая зерно.

Накануне президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине помощи в размере $40 млрд. Ранее за эту инициативу проголосовал 51 американский сенатор.