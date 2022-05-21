Байден подписал закон о выделении $40 млрд Украине

Джо Байден / Фото Global Look Press

Президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи в размере $40 млрд, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома. Ранее за эту инициативу проголосовал 51 американский сенатор.

В субботу, 21 мая 2022 года, президент подписал «Закон о дополнительном выделении финансовых средств Украине в 2022 году», который предусматривает выделение федеральным агентствам дополнительного чрезвычайного ассигнования на 2022 финансовый год для реагирования на ситуацию в Украине и оказания ей помощи, — говорится в сообщении.

19 мая американский сенат одобрил предоставление Киеву военной и гуманитарной помощи на сумму в $40 млрд. Таким образом Украина получит передовые системы вооружения, в частности ЗРК Patriot, а также артиллерию дальнего действия.

В Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Киеву включает 36 контрбатарейных радаров и 18 гаубиц.

Ранее американский конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал коллег в палате представителей, которые проголосовали за предоставление Украине гуманитарной и военной помощи на сумму в $40 млрд. Он заявил, что эти средства будут разворованы коррумпированными украинскими чиновниками.

Представитель оборонного ведомства США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не хотел бы эскалации украинского кризиса. Но риски ухудшения ситуации учитывались при планировании новых поставок оружия Киеву.