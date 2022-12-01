Тарифы на коммунальные услуги выросли второй раз за год Тарифы ЖКХ с 1 декабря выросли на 9%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 декабря жилищно-коммунальные услуги подорожали на 9%, ранее их стоимость повышалась 1 июля — в среднем на 4,54%. Так, месячный платеж на семью из трех человек вырастет в среднем на 324 рубля.

Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, — заявили в Минэкономразвития.

В ведомстве уточнили, что изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Таким образом, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц, при реализации новых тарифных решений вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц. Вместе с тем окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать правительство региона.

Ранее член Ассоциации юристов России Коба Оржония заявил, что у россиян появилась возможность сэкономить на коммунальных услугах. Он пояснил, что, если раньше жильцы дома платили за водоотведение в равных долях по тарифу на общедомовые нужды (ОДН), то по новым правилам учитываться будет объем личного потребления плательщика.