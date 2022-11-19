Россиянам рассказали об изменениях в правилах оплаты ЖКУ Юрист Оржония: новые правила расчета оплаты ЖКХ станут учитывать фактическое потребление

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Член Ассоциации юристов России Коба Оржония заявил, что у россиян появилась возможность сэкономить на коммунальных услугах. Экономия станет видна, благодаря новым правилам расчета платежей за услуги ЖКХ, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Регламент вступил в силу осенью 2022 года, однако перерасчет сделают в новом году.

По словам Оржонии, новые правила направлены на приближение суммы платежа к фактическому потреблению плательщиком.

Такой подход позволит существенно снизить сумму платежей, осуществляемых жильцами, — считает юрист.

Он пояснил, что, если раньше жильцы дома платили за водоотведение в равных долях по тарифу на общедомовые нужды (ОДН), то, по новым правилам, учитываться будет объем личного потребления плательщика.

Кроме того, перерасчет сумм платежей за услуги ЖКХ станут делать по окончании каждого календарного года, прежде это было возможно только, если такое решение приняли на общем собрании собственников жилья, указал Оржония.

Ранее сало известно, что тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ, вывоз твердых коммунальных отходов вырастут с 1 декабря текущего года. Рост составит не более 9%. Цена на газ вырастет на 8,5%, тариф поднимется как для населения, так и для промышленных предприятий.