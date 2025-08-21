Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 14:31

Стало известно, кто будет представлять Россию на Генассамблее ООН

Путин утвердил состав делегации России на 80-й сессии Генассамблеи ООН

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое утверждает состав российской делегации для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Возглавит российских представителей министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Среди других членов делегации указаны замглавы МИД России Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и другие. Определить состав советников, экспертов и техперсонала поручено МИД.

Ранее сообщалось, что впервые за всю историю США отказались поддержать резкую критику в адрес России в связи с конфликтом в Грузии в 2008 году. Это решение было принято в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного 17-й годовщине тех событий. До этого американская сторона всегда присоединялась к подобным заявлениям.

Первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский ранее в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Москва требует международного расследования с участием Организации Объединенных Наций в связи с поддержкой Киевом солдат в Африке. По его словам, также речь идет об украинских поставках террористам оружия и БПЛА.

