Стало известно, кого назначили врио главнокомандующего ВМФ России Герой России адмирал Моисеев стал врио главнокомандующего ВМФ

Адмирал Александр Моисеев назначен на должность врио главнокомандующего ВМФ России, передает РИА Новости. Военачальника в новой должности впервые официально представили на Дне моряка-подводника в Кронштадте перед началом церемонии вручения корабельных чаш подводникам.

Церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, — приводит агентство слова ведущего церемонии.

До этого в СМИ уже появлялась информация о том, что адмирал Александр Моисеев стал временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

Ранее стало известно, что зарплата моряка-подводника ВМФ России серьезно возросла за последнее время, и на сегодняшний день они зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. В свою очередь командир дизельной подлодки ВМФ России в звании капитана второго ранга зарабатывает до 300 тысяч рублей в месяц.

Капитан I ранга запаса Сергей Ищенко ранее предположил, что отставка адмирала Николая Евменова могла быть связана с проблемами, которые сейчас испытывает российский Черноморский флот. По его словам, также на это решение, если оно было принято, могли повлиять проблемы с судостроительной промышленностью.