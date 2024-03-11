Военэксперт объяснил, почему могли уволить главкома ВМФ Евменова Военэксперт Ищенко: отставка главкома ВМФ Евменова связана с проблемами ЧФ

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Николай Евменов

Возможное назначение героя России адмирала Александра Моисеева на должность врио главкома ВМФ вместо адмирала Николая Евменова могло быть связано с проблемами, которые сейчас испытывает российский Черноморский флот, рассказал NEWS.ru капитан I ранга запаса Сергей Ищенко. По его словам, также на это решение, если оно было принято, могли повлиять проблемы с судостроительной промышленностью.

В первую очередь это связано с тем, что с должности командующего Черноморским флотом отправили в отставку адмирала Виктора Соколова. Но я думаю, что не только в этом причина, а еще и в том, что у флота большие проблемы с судостроительной промышленностью — корабли медленно строятся. Часто идут на компромиссы, которые не идут на пользу флоту, его боевой готовности, потому что промышленность может делать не все, что мы бы хотели, — заявил Ищенко.

Он добавил, что пока речь идет только о намерениях отправить Евменова в отставку, пояснив, что для подтверждения этого факта необходим указ президента Российской Федерации Владимира Путина. Тем не менее, по его мнению, информация об отставке Евменова выглядит реалистично.

Я думаю, что Моисеев вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию. Проблемы очень серьезные у флота. Очевидно, что деньги оборонного бюджета приоритетно выделяются на сухопутные войска и на ВВС. То есть на те, которые сегодня решают задачи на поле боя. Флот играет здесь вспомогательную роль. Флоту сократили финансирование сейчас, а все деньги, какие только можно, бросают на тех, кто участвует непосредственно в активных боевых действиях, за исключением атомных подводных лодок, — сказал Ищенко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев стал временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.