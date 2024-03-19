Раскрыта зарплата командира атомной подлодки РИА Новости: зарплата командира атомной подлодки ВМФ достигает 400 тысяч рублей

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Зарплата моряка-подводника Военно-морского флота России серьезно возросла за последнее время, сегодня они зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, такую сумму получает капитан первого ранга.

За последние несколько лет зарплата подводников ВМФ РФ выросла значительно и сегодня составила до 400 тысяч рублей у командира атомохода в звании капитана первого ранга, — заявил собеседник агентства.

Источник добавил, что командир дизельной подлодки ВМФ России в звании капитана второго ранга зарабатывает до 300 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что в этом вопросе есть определенные нюансы. В частности, размер зарплаты определяется степенью оперативного использования подлодки — чем чаще, тем она больше.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бойцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, достойны особой благодарности за защиту граждан на исторических территориях РФ. Он подчеркнул, что военные обеспечивают стране условия для ее существования.

Вместе с этим Владимир Путин поручил правительству освободить участников спецоперации и членов их семей от уплаты налога на имущество физлиц. Помимо этого, кабмину следует обеспечить порядок получения ФНС от уполномоченных федеральных госорганов соответствующих данных о гражданах.