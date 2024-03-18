Бойцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, достойны особой благодарности за защиту россиян на исторических территориях РФ, заявил президент страны Владимир Путин, выступая в своем предвыборном штабе, информирует ТАСС. По его словам, военные обеспечивают стране условия для ее существования.

Особые слова благодарности <...> ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее существования, которые не жалеют себя, рискуют своим здоровьем и жизнью, обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых — на самом деле исторических российских территориях, — подчеркнул глава государства.