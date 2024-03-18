Путин назвал народ источником власти в России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российский народ является источником власти в стране, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в своем предвыборном штабе. По его словам, единая воля народов формируется из каждого голоса, передает ТАСС.

Это чрезвычайно важная вещь, она не носит формально-юридического характера: источником власти в стране является российский народ. И из голоса каждого гражданина России составляется единая воля народов РФ. Это важнейшая опора существования страны, ее уверенного развития в сфере обороноспособности, в сфере науки, образования, по всем другим важнейшим направлениям, — отметил Путин.

Ранее член Общественной палаты РФ Марков Сергей сказал NEWS.RU, что победа Путина на выборах свидетельствует о консолидации народа вокруг него. На это есть несколько причин, одна из которых заключается в том, что российский лидер является символом суверенитета страны. Кроме этого, россияне поддерживают цели спецоперации на Украине. Многим также нравится политический стиль Путина, добавил собеседник издания.

До этого ВЦИОМ сообщал, что глава государства, согласно данным экзитпола, займет первое место на президентских выборах. По их сведениям, он наберет 87% голосов. Кроме этого, российский лидер на тот момент побеждал в Херсонской и Запорожской областях: он набрал в регионах 88,12% и 92,95% голосов соответственно.