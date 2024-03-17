Путин поручил освободить участников СВО от налога на имущество

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству освободить участников спецоперации и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц, следует из публикации на сайте главы государства. Данное распоряжение и ряд других поручений были утверждены по итогам встречи со студентами — участниками СВО, которая состоялась 26 января.

Правительству <...> обеспечить внесение в законодательство <...> о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц, — говорится в сообщении.

Кроме того, кабмин должен обеспечить порядок получения ФНС от уполномоченных федеральных государственных органов соответствующих данных о гражданах. При этом должны быть соблюдены требования по защите сведений, составляющих гостайну. Срок на исполнение поручений истекает 15 апреля 2024 года.

Также сообщалось, что глава государства дал поручение до 1 июня разработать президентский указ об учреждении стипендии в 30 тысяч рублей для студентов приоритетных специальностей. Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно.