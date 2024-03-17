Путин поручил разработать новую стипендию Путин поручил учредить стипендию для приоритетных специальностей

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Президент России Владимир Путин дал поручение до 1 июня разработать президентский указ об учреждении стипендии в 30 тысяч рублей для студентов приоритетных специальностей, следует из списка поручений, опубликованных на сайте Кремля. Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно.

Правительству <...> совместно с администрацией президента <...> разработать проект указа <...> об учреждении стипендии <...> для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации <...>, установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно, — говорится в документе.

Путин также поручил правительству освободить участников спецоперации и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц. Данное распоряжение и ряд других поручений были утверждены по итогам встречи со студентами-участниками СВО, которая состоялась 26 января.

Также глава государства поручил СК России обнародовать результаты расследования причин крушения Ил-76 в Белгородской области. Он потребовал доложить о работе до 1 июля. Ответственным за исполнение поручения назначен председатель СКР Александр Бастрыкин.