Стало известно, когда будет принято решение по параллельному ввозу алкоголя

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что решение о возможности включения алкоголя в перечень параллельного импорта необходимо принять до конца сентября, его слова приводит РИА Новости. Скорейшее принятие решение необходимо ритейлерам, чтобы успеть закупиться к новогодним праздникам.

Мы выставили это на обсуждение, все должны прийти к общему знаменателю, потом будет принято решение. <...> Дело в том, что если это будет к новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции, — сказал Мантуров.

Также Мантуров отметил, что специальное обозначение для товаров, ввезенных в Россию по параллельному импорту, не планируется.

Я бы не стал этого делать, потому что если мы говорим о качестве, то контролем качества подвергается таким же абсолютно, как и традиционный импорт или производство внутри страны. Если номенклатура подходит под маркировку — маркировки распространяется и на параллельный импорт в том числе, — добавил глава Минпромторга.

Ранее Денис Мантуров заявил, что объем параллельного импорта в Россию до конца 2022 года составит не менее $20 млрд. Ранее прогнозировалось, что объем параллельного импорта составит около $16 млрд. Мантуров отметил, что по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, с 17 мая, когда заработал механизм параллельного импорта, в страну было ввезено товаров почти на $9,4 млрд.