Стали известны «побочные эффекты» системы контроля за доходами чиновников «Коммерсант» рассказал о рисках запуска системы контроля за доходами чиновников

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Информационная суперсистема «Посейдон» позволит вычислять коррупционеров, отслеживая получение чиновниками подарков и возможные ситуации конфликта интересов. В то же время информация из неё может быть использована как компромат, а риск утечки данных в случае их централизации существенно возрастёт, пишет «Коммерсант».

Указ «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции „Посейдон“» президент России Владимир Путин подписал в начале этой недели. С помощью новой информсистемы будут собирать и анализировать сведения о доходах и имуществе чиновников, информацию для неё будут предоставлять Центральный банк, частные и государственные компании, а также различные фонды. Координатором «Посейдона» станет администрация президента.

Отмечается, что подобная же система «Байкал-Посейдон» применяется в силовых ведомствах для заполнения госслужащими справок о доходах. Как отмечает председатель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин, среди тех, кто должен отчитываться перед АП о доходах, окажутся в том числе и представители судебной и исполнительной ветвей власти, а также Счётная палата и прокуратура. По его словам, администрация президента действительно осуществляет координацию деятельности всех уровней власти в сфере противодействия коррупции, однако в реальности контроль за декларациями чиновников, не назначаемых непосредственно президентом, осуществляют ведомственные кадровые службы.

При этом издание отмечает, что существование в одном месте информации «антикоррупционного» свойства, которую возможно структурировать, может привести к тому, что она будет использоваться как компромат. Гендиректор «Трансперенси Интернешнл-Р» (организация, исполняющая функции иностранного агента) Илья Шуманов также заявил, что в случае централизации риск утечки этих данных многократно возрастает.

Ранее Шуманов предположил, что система позволит отслеживать получение чиновниками подарков и возможные ситуации конфликта интересов, однако сама она ориентирована на государства и не предполагает публичного интереса или информирования о последствиях случае коррупции. А тот факт, что оператором системы выбрана Федеральная служба охраны, означает, что эти данные сразу будут попадать в категорию секретных сведений, что скажется на прозрачности системы.