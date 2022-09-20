Слуцкий призвал не откладывать референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ

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Лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что территории Донецкой и Луганской народных республик должны войти в состав Российской Федерации. По его словам, Россия должна «отныне и навсегда нести ответственность за безопасность» жителей этих регионов.

Те, кто живут на этих многострадальных территориях, те, кто принимали восемь лет на себя снаряды с надписями «Детям Донбасса», уже приняли для себя позицию, которая в ближайшее время должна стать реальностью. Эти территории должны войти в состав России, — сказал Слуцкий.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) обсудил со своим луганским коллегой Леонидом Пасечником вопрос обращения общественных палат ДНР и ЛНР. В ходе переговоров они рассмотрели необходимость синхронизации последующих решений касательно референдумов о вхождении республик в состав России.

Кроме того, 20 сентября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона сделают заявление по вопросу референдума до конца дня. По его словам, этого заявления ждут все жители области.

В свою очередь военный писатель Алексей Суконкин предположил, что референдумы послужат правовой основой для изменения статуса специальной военной операции РФ на Украине. По его словам, в случае проведения голосования в Донбассе за присоединение к РФ произойдет «переключение на полноценные боевые действия».