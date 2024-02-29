Слуцкий оценил предвыборную программу Путина Слуцкий: президент в послании озвучил мощную программу развития страны

Послание президента России Федеральному собранию — это не просто послание, а предвыборная программа Владимира Путина, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, глава государства озвучил программу развития страны не на шесть лет, а до 30-40-х годов и в ней не забыто, практически, ничего.

Очень мощная программа, где не забыта практически ничего. И упор сделан на внутреннюю политику. Со своей стороны очень рад, что многие вопросы — и повышение МРОТ, и о прощении регионам долгов, и ослабление налогов в регионах, и все, что касается поддержки малого и среднего предпринимательства, все это удивительным образом — потому что мы об этом не говорили с президентом — созвучно моей программе, программе партии ЛДПР, — сказал Слуцкий.

Обращение президента к Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности. Оно длилось 2 часа и 6 минут. Нынешнее послание стало 19-м для Путина. Продолжительность выступления обусловлена тем, что это во многом предвыборная программа, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер в своем обращении уделил внимание международной обстановке, поскольку она закладывает режим для решения внутренних задач.