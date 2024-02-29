В Кремле объяснили рекордную продолжительность послания Путина Песков: послание Путина во многом является предвыборной программой

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Владимир Путин

Продолжительность выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию обусловлена тем, что это во многом предвыборная программа, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российский лидер в своем обращении уделил внимание международной обстановке, поскольку она закладывает режим для решения внутренних задач.

Дело в том, что международная обстановка закладывает тот режим, в котором предстоит решить внутренние задачи, поэтому она важна. Но затрагивалась она исключительно в концептуальном смысле. Вы видели, что не было какой-то пострановой оценки, это был концептуальный подход, — сказал Песков.

Обращение президента к Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности. Оно длилось 2 часа и 6 минут. Нынешнее послание стало 19-м для Путина.

Предыдущий рекорд по продолжительности послания был установлен Путиным в 2018 году, когда оно длилось 1 час 55 минут. Самые короткие обращения президента к парламенту были в 2004-м и 2005-м годах, когда они заняли по 48 минут. В среднем выступления главы государства в этом формате в предыдущие годы длились чуть более часа.

Путин в своем послании заявил, что Россия по итогам 2023 года опередила все странны G7 по темпам роста экономики. По его словам, Россия стала крупнейшей экономикой Европы по ВВП.