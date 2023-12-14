Штурмовики ВДВ уничтожили около Работино подразделение ВСУ ВДВ при штурме опорного пункта ВСУ у Работино уничтожили отряд украинских бойцов

Фото: МО РФ

Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России уничтожили бойцов ВСУ во время атаки на украинский опорный пункт у села Работино в Запорожской области, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, двое бойцов ВСУ сдались в плен.

Воины-десантники... зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, и плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника, — подчеркнули в Минобороны.

Как отметили в оборонном ведомстве, десантники овладели украинскими позициями, закрепились на них, а затем провели зачистку. В Минобороны добавили, что по итогам боя было уничтожено «большое количество» военнослужащих ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы ВДВ ликвидировали минометный расчет и опорный пункт ВСУ около села Андреевка на Артемовском направлении. По данным оборонного ведомства, точной оказалась стрельба подразделения ВДВ из Приморского края. Артиллеристы били с закрытых огневых позиций из 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Была уничтожена пехота ВСУ и подавлена минометная огневая точка, добавили в МО.