Шойгу заявил, что число закупаемого РФ оружия выросло почти втрое с 2022-го

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По сравнению с началом 2022 года количество закупаемых Россией основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу. При этом число закупок особо востребованных вооружений выросло в семь раз, отметил он.

По сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных — в семь раз. В этом году в вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику, — заявил Шойгу на совещании с командованием армии.

Оборонно-промышленный комплекс всецело обеспечивает потребности армии и флота, подчеркнул министр. Также, по его словам, в России началось серийное производство новейших типов вооружений, а их разработка была завершена в кратчайшие сроки. При этом он заявил, что необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать меры для профилактики таких провалов.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому предприятия, срывающие гособоронзаказ, в случае введения военного положения переведут на внешнее управление. В документе говорилось о том, что государственные руководители будут самостоятельно управлять производством до истечения военного положения.

В апреле рабочая группа по вопросам СВО направила на отзыв в правительство законопроект, который предусматривает введение ответственности за срыв и нарушение договоренностей по гособоронзаказу для военных представителей и должностных лиц Минобороны РФ. В рамках проекта предлагается распространить ответственность за нарушение сроков и порядка осуществления контроля качества и приемки военной продукции. Штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей.