Шойгу раскрыл потери ВСУ за последние три недели Шойгу: потери ВСУ за три недели превысили семь тысяч человек и 970 единиц техники

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

В ходе специальной военной операции России на Украине за последние три недели уничтожено более семи тысяч военнослужащих и 970 единиц боевой техники противника, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. По его словам, которые приводит РИА Новости, среди выведенного из строя арсенала — танки, бронированные машины, самолеты и вертолеты.

В результате огневого поражения только за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе — 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и четыре вертолета, — сказал Шойгу.

Всего, по его словам, ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 110 тысяч солдат, что составляет примерно половину армии.

Ранее министр обороны пояснил суть указа о частичной мобилизации, сообщив, что в его рамках будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он уточнил, что это 1% мобилизационного ресурса и о призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.

Президент России Владимир Путин ранее днем объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.