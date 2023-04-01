Шойгу провел совещание по обеспечению ВС РФ боеприпасами

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки ВС РФ провел совещание по вопросу обеспечения войск боеприпасами, пишет ТАСС со ссылкой на данные от Минобороны. Также глава ведомства обсудил повышение эффективности логистики, заслушал доклады по текущей обстановке и поговорил с командованием группировки.

На этой неделе мной проверено выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса по выпуску боеприпасов. За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения, — сказал Шойгу.

Министр отметил, что благодаря этому открываются возможности для выполнения задач СВО. В ведомстве добавили, что Шойгу обсудил и вопросы дальнейшего наращивания обеспечения боеприпасами российских группировок. В частности, речь идет о повышении эффективности логистических систем.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России получили для использования в зоне спецоперации уже несколько сотен новейших танков. В основном прямо с конвейера отправляются на Украину Т-90М «Прорыв». Источник прессы уточнил, что модернизированные российские танки как минимум не уступают самым современным зарубежным боевым машинам. При этом по боевым характеристикам Т-90М и Т-72Б3М превосходят западную бронетехнику, обещанную Украине.