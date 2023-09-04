Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ Шойгу: могу подтвердить, что контрнаступление Украины - это провал

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вслед за президентом страны Владимиром Путиным заявил о провале контрнаступления ВСУ, передает РИА Новости. По его словам, украинская армия последние 10 дней совершает яростные атаки.

Мне наверное неправильно комментировать, что сказал верховный главнокомандующий (о провале контрнаступления ВСУ — NEWS.ru), я могу лишь подтвердить, что это действительно так, — сказал Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом. На пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом он заявил, что на сегодняшний день ситуация в зоне СВО складывается именно так, однако нужно смотреть, что будет дальше.

До этого стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный был вынужден провести встречу с высокопоставленными военными чиновниками из стран НАТО. Поводом для переговоров стал провал контрнаступления украинской армии. Недовольные этим фактом западные генералы пытались «перезагрузить военную стратегию» Киева и выработать план действий на грядущую зиму. На встрече, которая проходила на границе Украины с Польшей, присутствовали глава объединенных сил НАТО Кристофер Каволи и начальник британского генштаба Тони Радакин. Залужный привез на переговоры всю свою команду. Консультации длились пять часов.