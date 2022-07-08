Росстат впервые зафиксировал июньскую дефляцию за всю историю наблюдений Росстат впервые с 1991 года зафиксировал дефляцию в июне в 0,35%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России впервые с 1991 года зафиксирована дефляция в июне, она составила 0,35%, при этом годовая инфляция замедлилась до 15,9%, следует из данных Росстата. Отмечается, что в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился с 20,05% до 17,98% в мае.

Обычно дефляция отмечается в августе и реже в сентябре на фоне снижения цен на плодоовощную продукцию, но эта категория продуктов подешевела уже в июне, а также цены снизились на непродовольственные товары. Более всего снизились цены на капусту – на 31,5%, помидоры – 28,3%, огурцы – 19,8%, свеклу – 15%, чеснок – 12,7%, морковь – 11,7%.

Ранее стало известно, что в июне этого года впервые зафиксируют снижение цен на товары и услуги. Специалисты не исключили, что цены будут снижаться все три месяца. Но поводов для особой радости нет: продолжительная дефляция не свидетельствует об оздоровлении экономики. Дефляция, вызванная сокращением совокупного спроса, является крайне неустойчивой и говорит не о «здоровье» экономики, а о её «болезни», считает директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.