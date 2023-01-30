Россиянам сообщили о послаблениях по налоговым задолженностям Глава ФНС Егоров: налоговые задолженности не будут взимать до индивидуальных сверок

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Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил о послаблениях по взысканию долгов по налогам, сообщает «360». В письме в межрегиональные инспекции он написал, что ведомство не будет применять принудительное взыскание по отрицательному сальдо на едином налоговом счете до тех пор, пока не будут проведены индивидуальные сверки с налогоплательщиками. По его словам, переходный период закончится до 1 марта. Глава ФНС пояснил, что особый порядок будет касаться взыскания задолженностей по пеням, а также налогам, сборам, страховым взносам и штрафам.

Поручаю исключить случаи взыскания сумм задолженности в виде отрицательного сальдо единого налогового счета, в том числе сумм начисленных пени, до начала запуска централизованных процессов формирования пользовательских заданий о направлении требований, — подчеркнул Егоров.

Глава ФНС добавил, что ведомство не будет привлекать россиян к ответственности за непредоставление уведомлений об исчисленных суммах налогов до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам прошлого года. Это касается также сборов, страховых взносов и авансовых платежей по налогам. Егоров уточнил, что исключения составят случаи, когда было выявлено занижение налоговой базы и неправильное исчисление налога.

Ранее сообщалось, что с 1 марта этого года декларации о доходах российских сенаторов и депутатов не будут публиковаться в открытом доступе. Как сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников, в открытый доступ станут попадать только общие сведения: сколько деклараций было подано, есть ли в документах нарушения и так далее.