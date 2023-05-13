Россиянам рассказали, можно ли срывать яблоки с соседских деревьев Депутат ГД Чаплин рассказал о праве россиян срывать яблоки с посаженных за забором деревьев

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Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о праве россиян срывать яблоки с посаженных за забором деревьев. В разговоре с РИА Новости он напомнил, что такие растения не являются собственностью дачника, поскольку посажены на земле муниципалитета или общего пользования.

Даже если вы сами посадили вишню или малину за забором, то по закону любой желающий может рвать с деревьев ягоды, так как это уже не ваша земля, — объяснил Чаплин.

При желании дачник может добиться через суд спила плодоносного дерева или куста, если они затеняют участок, отметил депутат. Чтобы узнать, есть ли такая возможность, следует найти региональные нормативы о том, на каком расстоянии от участка можно что-либо сажать.

При этом депутат уточнил, что согласно закону собственник участка должен следить за прилегающей к забору территорией, несмотря на то что земля ему не принадлежит. Например, дачникам необходимо избавляться от борщевика.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в случае если соседи по дачам загрязняют территорию, следует обращаться в суд. Штраф за нарушение может составить до 50 тысяч рублей. По словам Чаплина, нередки случаи, когда отдельные члены садовых товариществ разводят атисанитарию, например вывозят мусор из квартиры в СНТ.