Россия рассчиталась по евробондам в рублях Минфин России выплатил купон по евробондам на сумму 8,5 млрд рублей

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Минфин РФ выплатил в российской валюте купон по еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году на общую сумму 8,5 млрд рублей ($159,4 млн), говорится в сообщении ведомства. Подчеркнуто, что на данный момент обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме.

Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году в сумме 8,5 млрд рублей получены платежным агентом по еврооблигациям, — сказано в сообщении.

Министерство уточняет, что средства получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»).

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у России не осталось иных способов выплат по евробондам, кроме платежей в национальной валюте. По его словам, Национальный расчетный депозитарий попал в санкционные списки, а страны — эмитенты других резервных валют ввели запрет на расчеты по госдолгу РФ.

22 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу России перед резидентами и иностранными кредиторами. Согласно тексту документа, для выполнения обязательств по еврооблигациям РФ может открыть рублевые счета на имя иностранных депозитариев.